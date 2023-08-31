Реальні ґарантії безпеки України і світу

Міністер оборони України Олексій Резніков запропонував внести зміни у Конституцію й дозволити розміщення чужоземних військових баз в Україні. Ця ініціятива є досить перспективною з огляду на довгий шлях України до реального вступу в ряди НАТО, навіть якщо вона отримає жадане запрошення на саміті у Вашінґтоні наступного року. Якщо ми скасуємо конституційну заборону на чужоземні військові бази в Україні і в нас з’являться бази країн НАТО (впершу чергу підписантів Будапештського меморандуму про ядерне роззброєння України) ситуація з безпекою країни, як показує багаторічний досвід баз США в Японії, Південній Кореї та у ФРН, зміниться дуже суттєво. Це будуть реальні ґарантії безпеки для України до часу нашого вступу в НАТО. Відразу ж після наступного успішного вигнання окупантів за кордони 1991 року і можливого перемир’я можна буде розмістити морські і авіобази США та Великобританії на території України, бажано на східніх кордонах. Україна буде таким чином до вступу в НАТО убезпечена від продовження війни з путінською Росії.

Розміщення баз окремих країн НАТО відбило б бажання лізти до нас щонайменше на найближчих 100 років, якщо до того часу ще б існувала така держава, як Російська федерація.

Історична роля України і її союзників полягає нині в припиненні самого існування Росії в її нинішньому вигляді. Це має відбутись шляхом деколонізації національних меншин шляхом створення незалежних від Москви національних держав із повернення законним власникам усіх захоплених Російською імперією та федерацією територій; створення зони чи „поясу безпеки“ шляхом переведення на тривалий період під зовнішнє управління під мандатом ООН територій Мурман-ської, Карельської, Каланінградської, Смоленської, Брянської, Воронезької, Білго-родської, Курської, Орловської, Ростовської областей та Краснодар-ського краю; денуклеаризації, демілітаризації, деімперіялізації, денацифікації РФ; виплаті репарацій за всі завдані за часи існування Російської імперії, СРСР” та федерації збитків всім підневільним протягом століть народам; видачі Міжна-родному суду і притягнення до відповідальности Путіна та решти військових злочинців.

Лише такий комплекс заходів здатний наблизити не тільки кінець путінського режиму, але й усунення загрози реінкарнації тоталітарного режиму та наступної нової війни на европейському континенті.