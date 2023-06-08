ШЕБЕКИНО, Бєлгородська область. – Російський добровольчий корпус (РДК) утримує населений пункт Нова Таволжанка, де проживає 5 тисяч осіб. „Зараз він порожній, тут перебувають лише бійці РДК, іншої влади в цьому реґіоні нема“, – заявив командир РДК Денис Нікітін. 5 червня губернатор Вячеслав Гладков підтвердив, що російська влада не контролює Нову Таволжанку.

4 липня Д. Нікітін запропонував В.Гладкову зустрітися у церкві у Новій Таволжанці, де РДК готовий був передати губернатору двох полонених. В.Гладков у відповідь запропонував провести зустріч у автомобільному пункті пропуску „Шебекино“. У результаті РДК оголосив, що полонених передадуть українській стороні для обміну. На новому відео РДК видно 10 полонених.

5 червня Леґіон „Свобода Росії“ запропонував засновнику ПВК „Вагнер“ Євгенові Пригожину обміняти кількох російських військовополонених на командира 72-ої бриґади російської армії Романа Веневі-тіна, який, як стверджує Є.Пригожин, узяли ваґнерівці в полон після перестрілки з російськими військовими, які встановлювали міни у них. Є.Пригожин відповів, що Веневітін не в полоні, а „був затриманий та переданий для проведення слідчих дій“.

У ніч із 4 на 5 червня в селі Нова Таволжанка було вбито полковника Андрія Стесєва, керівника оперативного угруповання „Білгород“, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Раніше А.Стесєв був командиром 104-го десантно-штурмового полку.

У Леґіоні „Свобода Росії“ заявляють, що А.Стесев та його підлеглі за його наказом систематично тероризували населення Білгородської області, порушували їхні права та свободи, а минулого часу він вбивав мирних жителів у Чечні, Юґославії, Абхазії та на території України.

4 червня „Польський добровольчий корпус“ підтвердив свою участь в операції у Білгородській області. У РДК заявили, що поляки забезпечують конвой полонених, військову та медичну логістику, але лише в межах державного кордону України.