„Рамштайн-15“: допомога триватиме

15-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося на базі ВПС США „Рам­штайн“ у німецькій землі Райн­ланд-Пфальц. Міністер оборони України Рустем Умеров вперше брав участь у зустрічі. Міністер оборони США Ллойд Остін заявив, що контрнаступ Збройних сил України продовжується, що українські захисники проривають міцно укріплені рубежі ворога і пообіцяв їм „життєво важливу“ допомогу. Було проведено продуктивні зустрічі та зроблено кілька нових оголошень про підтримку з боку партнерів України з різних країн.

Підсумки зустрічі: американські танки прибудуть в Україну та доєднаються до танків „Leopard“, які вже воюють на фронті; розпочинаються колективні навчання пілотів на винищувачах F-16; Нідерлянди, Данія і Норвегія погодилися передати свої винищувачі; Польща оголосила про передачу необхідного обладнання для розмінування – понад 100 бойових машин піхоти і десятки тисяч боєприпасів;

Швеція оголосила новий пакет допомоги на понад 300 млн дол., Німеччина – на 420 млн дол., Данія – на 833 млн дол.; Данія спільно з Естонією та Люксембурґом оголосили про наміри надавати підтримку Збройним силам України та українському Міністерству оборони у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та кіберзахисту; Чехія досягла домовленості з Данією та Нідерляндами щодо постачання зброї Україні за їх фінансової підтримки (йдеться про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів);

Данія передасть 15 модернізованих танків Т-72ЕА і 30 „Leopard 1“.