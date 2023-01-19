Ракетні удари Росії

ДНІПРО. – 14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового панельного будинку, в якому загалом мешкають понад 1,100 людей.

Внаслідок цього удару, станом на 18 січня, вже після завершення пошукових робіт, 45 людей загинуло, серед яких 6 дітей, травмовано 79 осіб (з них 16 дітей), отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях), неідентифіковані 15 загиблих, безвісти зниклими залишаються 20 осіб. Пошкоджено 230 квартир, 72 повністю зруйновано.

Крилату ракету X-22 Росія випустила з бомбардувальника Ту-22М3 над Курською областю, неподалік кордону з Україною.

Речник Президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російські військові „не завдають ударів по житлових будинках чи об’єктах соціяльної інфраструктури“. Він, зокрема, звернув увагу на слова позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича, який на питання Марка Фейгіна, чи українські сили ППО здатні збивати ракети Х-22, заявив, що російську ракету українські сили протиповітряної оборони таки збили, але вона вибухнула, коли впала на будинок. Це повідомлення поширили багато російських ЗМІ. О. Арес­тович пізніше пояснив, що був втомлений, коли це сказав.

Служба безпеки України встановила особи російських військових, які причетні до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня. Серед них – службовці 52-го важкого бомбардувального авіяційного полку полковник Тимошин Олег, майор Іваненко Олексій, Дмитро Голенков, Григор’єв Денис, Назиров Дінар, Поцелуєв Євген.

16 січня внаслідок нічного ракетного удару ворога по Запоріжжю пошкоджені близько 15 будинків, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. В одному з освітніх закладів підготовлені місця для тимчасового проживання людей. На місці перебувають два комунальні автобуси з генераторами, в яких люди можуть отримати харчування та гарячі напої. Пошко­джені вікна закривають плитами. Постраждали п’ятеро людей, із них дві дитини.