Ракетний удар по Тернопільщині

ТЕРНОПІЛЬ. – Вночі 13 травня і на світанку 14 травня російські військові двічі атакували ракетами Терно­піль­щину. Загалом в області зафіксували шість прильотів. Як повідомляє мер Тернополя Сергій Надал, це найбільша кількість за один раз по реґіону. Ворожі ракети влучили у цивільні, торгові та господарські об’єкти. Зруйновано і пошкоджено дачні будинки, є ушкодження в навчальному закладі. Згоріли складські і виробничі приміщення, де зберігали своє майно тернопільські підприємці, також знищено товари для сільського господарства.

Через кілька днів після обстрілів, потерпілі, втомлені, безпомічні люди отримали допомогу для накриття дахів будинків від благодійного фонду „Рокада“ та місцевої влади. А християнська організація, склади якої згоріли, отримала гуманітарний вантаж із Швайцарії.