Ракетний удар по Одесі

У ніч на 23 липня армія РФ завдала ракетний удар по самому центру Одеси. Руйнувань зазнали Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених, п’ять дитячих садочків, чотири школи та багато житлових будинків – все це знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Центральні вулиці міста перетворилися на килим з уламків стін та скла. Через нічну атаку до лікарень Одеси було госпіталізовано 22 постраждалих, з них – трьох підлітків. Одна людина загинула.

У черговий раз жертвами країни-аґресора стали звичайні люди, які не мають жодного стосунку до військової справи. Пошкоджені понад 40 будівель на центральних вулицях міста.

У Спасо-Преображенському соборі під час влучання у соборі перебував о. Михаїл, який зранку він мав провести службу. Він не постраждав. Рятувальникам та священослужителям вдалося врятувати низку ікон, у тому числі Касперовську ікону Божої Матері, яку вважають покровителькою Одеси. Також вціліла й Іверська ікона, написана до 100-річчя Одеси.

„Руйнування – колосальні. Поло-вина собору залишилася без даху. Порушені центральні паля та фундамент, вибиті всі вікна, збита ліпнина. Після влучання у церковній крамниці зайнялася пожежа“, – повідомив архидиякон Андрій Пальчук.

Значних руйнувань зазнав Будинок вчених (палац графа Толстого): вибиті вікна, частково зруйновані стіни, обвалена стеля та зламані меблі.

Будівля була зведена 1832 року за проєктом архітектора Ф.К. Боффо. Архітектурний комплекс включає дві будівлі – особняк графа Толстого і прибудована до нього в 1896-1899 роках будівля картинної ґалерії.