Ракетний удар по Львову

ЛЬВІВ. – У ніч проти 6 липня російська армія завдала ракетного удару по Львову. Основний удар припав по житловому чотириповерховому будинку. Розбір завалів тривав понад добу і завершився лише вранці 7 липня. „В результаті вчорашнього ракетного удару по багатоквартирному будинку у Львові загинули 10 людей. Одну людину знайшли вночі, ще одну – сьогодні вранці. Крім того, травмовано 42 особи.

16 з них госпіталізували. Дякую рятувальникам і всім службам і волонтерам, які незважаючи на зливу не припинили пошуки протягом усієї ночі“, – сказав голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Сімох мешканців врятували з-під завалів. 64 людей було евакуйовано. Усього внаслідок ракетної атаки пошкоджено 30 будинків, близько 50 автомобілів, 11 гуртожитків двох навчальних закладів, де знаходилися внутрішньо переміщені особи, дитячий будинок та санаторна школа, вибито десятки вікон.

В одному із сіл Львівського району уламок ракети впав поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва, постраждалих немає. Також внаслідок падіння уламків ракети є руйнування у приватному господарстві у Золочівському районі. Там також обійшлося без постраждалих.

У телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомляється, що українські військові збили сім із десяти крилатих ракет „Калібр“. Ракети були запущені близько 1-ої год. ночі з акваторії Чорного моря з підводних човнів і надводних носіїв.