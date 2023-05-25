Рада директорів СКУ обрала Київ

Рада директорів Світового конґресу українців (СКУ) після тривалого та змістовного обговорення ухвалила рішення провести XII конґрес 19-22 жовтня 2023 року в Україні. Головною темою цього заходу стане наближення перемоги та скоординована підтримка України.

„Проведення конґресу в Україні дасть потужний сиґнал нашим братам і сестрам, що світове українство вірить в Україну, підтримує її, вірить в ЗСУ і робить усе можливе для наближення Перемоги“, – зазначив Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів, який очолює організаційний комітет конґресу.

XII конґрес було перенесено на 2023 рік у зв’язку з повномаштабним вторгненням.

Раніше СКУ повідомляв, що ХІІ світовий конґрес українців відбудеться у Варшаві.