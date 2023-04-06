Під Білим домом у Вашінґтоні

ВАШІНҐТОН. – Десятки акти­вістів із українськими й американськими прапорами, плякатами й гаслами зібралися 2 квітня під Білим домом для вшанування пам’яті загиблих мирних жителів в окупованому росіянами українському місті Буча.

Захід провела благодійна організація “US Ukrainian Activists” (USUA).

Президентка USUA Надія Шапоринська підкреслила, що бучанська різанина стала одним із перших прикладів воєнних злочинів та злочинів проти людства, які вчиняють російські війська.

Учасники акції закликали адміністрацію США визнати Росію терористичною державою й підтримати створення Спеціяльного трибуналу для Росії, щоби притягти всіх причетних до відповідальності та встановити справедливість.