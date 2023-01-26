Підсумки „Рамштайну“

РАМШТАЙН-МІЗЕРБАХ, Німеччина. – 20 січня відбулося восьме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі „Рамштайн“. У цьому зв’язку в Міністерстві оборони України назвали три пріоритети цієї зустрічі. Серед них – посилення можливостей протиповітряної оборони, зброя для наступальних операцій, а також систематичні постачання боєприпасів та обслуговування озброєння й техніки. Результати восьмої зустрічі підтвердили рішучість усіх учасників відповісти на вирішальний виклик десятиліття, а також готовність до подальших дій.

Про це заявив за підсумками зуст­річі в п’ятницю, 20 січня, в Німеччині Міністер оборони США Ллойд Остін: „Нинішнє десятиліття є вирішальним для світу, і зараз настав вирішальний момент для боротьби Украї­ни за її безпеку. Тож ця Кон­тактна група не уповільнюватиме своїх зусиль, ми продовжимо докладати більше зусиль, і з урахуванням проґресу, якого ми досягли сьогодні, я впевнений, що партнери України з усього світу сповнені рішучости зустріти цей момент“.

Він наголосив, що США продовжать виконувати ролю лідера у координації спільних зусиль на підтримку України. У цьому контексті Л. Остін нагадав, що напередодні США виділили маштабний пакет допомоги на 2.5 млрд дол.

Водночас глава Пентагону відзначив внески інших країн, оголошені перед та під час зустрічі. Зокрема, за його словами, значні потужності для посилення України, крім США, виділили Франція, Німеччина й Велика Британія. Нідерлянди оголосили про постачання ракет для систем Patriot, а також про готовність провести навчання на цих комплексах. Канада також зробила внесок у посилення протиповітряної оборони України, надавши системи NASAMS та ракети до них.

„Ці системи протиповітряної оборони допоможуть зберегти незлічену кількість невинних життів“, – зауважив Л. Остін, згадавши при цьому недавню трагедію в Дніпрі.

Щодо постачання танків в Україну, Міністер оборони США наголосив, що робота над цим триває. Зокрема, нагадав він, Британія вже оголосила про постачання сучасних танків Challenger, що стало першим таким внеском з боку західніх країн.

Водночас Л. Остін підтвердив, що ФРН поки не прийняла рішення про передання Україні танків німецького виробництва. Він також зазначив, що в Берліні не пов’язують постачання танків Leopard із забезпеченням ЗСУ американськими танками Abrams.

У цьому контексті Міністер оборони США наголосив, що США, Велика Британія, Німеччина та інші країни передали Україні бойові броньовані машини, в тому числі БМП, БТР та інші транспортери. Крім того, Швеція оголосила про передачу власних БМП CV90, Латвія й Естонія передадуть додаткові гаубиці, а також інші бойові системи та боєприпаси.

Він підкреслив, що часу залишилося небагато та закликав партнерів зберігати об’єднані зусилля, бо йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Европи. І це стосується ґльобальної безпеки.

Президент США Джо Байден прокоментував можливість постачання німецьких танків Leopard в Україну, запевнивши, що Україна отримає все необхідне для боротьби з російським аґресором.

Про це Джо Байден сказав після завершення в Німеччині восьмого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі „Рам­штайн“, де не вдалося досягти згоди Німеччини на постачання Україні танків Leopard з інших країн.