Підсумки Мюнхенської конференції

МЮНХЕН. – 17-19 лютого відбулась Мюнхенська безпекова конференція. Київ почув кілька важливих сиґналів: Захід готовий інтенсифікувати процеси оборонного забезпечення України, супротив щодо надання нашій державі далекобійних ракет і навіть літаків майже подолано, більшість повертається до консолідації зі США, Евро­пою та НАТО.

Цілковитим позитивом для України були заяви прем’єра Великобританії Ріші Сунака про готовність передати Україні далекобійні боєприпаси та системи ППО. Він закликав подвоїти воєнну допомогу інших держав, навіть якщо це вичерпає західні запаси./UPG

Командувач Об’єднаних сил НАТО в Европі генерал Кріс­тофер Каволі виступив за передачу Україні ракет великої дальности та винищувачів F-16. Таку саму позицію висловила і ексспікерка Палати представників Конґресу США Ненсі Пелосі: „Зараз Україна просить винищувачі F-16. Я повністю підтримую надання цих літаків Україні. Сподіваюся, що це станеться. Не розумію, чому не можна почати тренування українських екіпажів для керування цими літаками, навіть якщо ми ще не зобов’язалися надати їх. Це ж займе час – навчитися керувати ними“.

Про те, щоб надати Україні більше важкого озброєння, зокре­ма винищувачі F-16 та ракети великої дальности, йшло­ся і на українському ланчі в Мюнхені.

Посадовці та дипломати ЕС вважають, що налагодження спільного виробництва боєприпасів буде набагато ефективнішим кроком, аніж надання боєприпасів окремими державами. За їхніми словами, більші замовлення також допоможуть европейській військовій промисловості інвестувати в запуск додаткових потужностей./UPG

Німеччина, яку ще нещодавно звинувачували в тому, що вона гальмує надання важливої військової допомоги, тепер є европейським лідером у постачанні зброї Україні. Міністер закордонних справ Німеччини Анналена Бербок ґарантувала: підтримка України триватиме, доки Росія не припинить своїх атак.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив: „Дуже небезпечно вести дискусію, що її намагаються нав’язати друзі Росії, про необхідність режиму припинення вогню“. За його словами, Росія використає цей процес для одного – підготовки до більш маштабного нападу./UPG

Президент Франції Еманюель Макрон також дав зрозуміти, що час для переговорів з Росією ще не настав і що наступ Росії має провалитися: „Нам абсолютно необхідно активізувати нашу підтримку і наші зусилля щодо опору українського народу та його армії і допомогти їм розпочати контрнаступ, який тільки й може дозволити вести переговори, варті довіри, визначені Україною, її владою та її народом“.

Одначе важлива не лише перемога у війні – важливе й покарання воєнних злочинців з РФ, причому не лише тих, хто виконував наказ, а й тих, хто його віддавав – вищого керівництва Росії. І тут знаковою є позиція США, яку в Мюнхені озвучила віцепрезидент Камала Гарріс: „У випадку аґресії Росії проти України ми вивчили дані, ми знаємо правові стандарти, тому немає сумніву – це злочини проти людяности. Сполучені Штати офіційно зробили заяву, що Росія вчинила злочини про людяности. Я хочу сказати всім тим, хто скоїв ці злочини, їхньому керівництву: ви будете притягнуті до відповідальности“.

Президент Е. Макрон на полях Мюнхенської конференції зробив доволі важливу заяву, сказавши, що режим Путіна не може зникнути за секунду і що потрібно знайти якийсь неідеальний баланс щодо майбутніх відносин з РФ.

„Це буде марний діялог. Насправді Макрон марнує час. Я дійшов висновку, що ми не в змозі змінити ставлення Росії. Якщо вони вирішили самоізолюватися в мріях про відбудову старої радянської імперії, ми нічого не можемо з цим вдіяти. Їм вирішувати, співпрацювати чи не співпрацювати зі спільнотою націй на основі взаємної поваги“, – парирував Президент Володимир Зелен­ський.

Важливо вже зараз аналізувати, що буде після Путіна. Російський реваншизм нікуди не зникне, і Росія все одно намагатиметься знову атакувати. Питання лише в тому, наскільки світ зможе послабити РФ. Демократичного шляху там довго не буде, однак тотальне знищення російської силової економіки може призвести до того самого стабільного миру на десятиліття.

Здивував під час Мюнхена новообраний Президент Чехії Петр Павел, який сказав, що Захід має бути обережним у прагненні поразки РФ. На його думку, програш Росії має різні сценарії, у тому числі ті, яких Захід повинен уникнути, зокрема її дезінтеґрації. На що отримав чітку засторогу від глави Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, кот­рий закликав „вірити в Україну“ і не схиляти Київ до поступок.

Прем’єр-міністер Угорщини Віктор Орбан звинуватив ЕС у затягуванні війни в Україні, а ФРН у тому, що вона очолює „табір війни“. А також заявив, що розрив відносин з РФ не відповідає національним інтересам країни.

Під час конференції голова Верхов­ної Ради України Руслан Стефанчук озвучив сім позицій, яких Україна потребує вже зараз: постачання озброєння, засоби захисту, санкції, репарації за злочини РФ проти України, спецтрибунал, імплементація формули миру Зеленського. А також членство України в ЕС і в НАТО: „Це наші два головні пріоритети. Україна хотіла б почати свій проґрес на шляху отримання членства в НАТО“.

Перші результати конференції в Мюнхені ми побачимо вже цього тижня, коли відбудеться саміт, де вирішуватимуть питання надання боєприпасів Україні. /UPG

Мюнхен продемонстрував, що світ змінюється, але не так швидко, як того хоче Україна. Попри те, що західні лідери вихваляють себе за щедрість щодо України, ЗСУ й досі не вистачає боєприпасів і сучасного озброєння. Нам дійсно „потрібна швидкість“, утім і якість прийнятих рішень. Чого Мюнхен точно не показав, то це як і коли пафосні тези про надання зброї, боєприпасів, винищувачів будуть втілені. А втім, Мюнхен показав дещо інше – чітке рішення світового співтовариства повноцінно ізолювати РФ. Фактично всі погодилися з простою тезою: Росія має програти.

Вікторія Вдовиченко, доцент катедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету ім. Бориса Грінченка

Станіслав Желіховський, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка

Олександр Демченко, редактор відділу „Світ“

17 лютого на конференції виступив Президент України Володимир Зеленський, який зокрема сказав: „Що довше тягнулась дискусія про розширення Евросоюзу, то більше деструктиву привносив Кремль у тодішню „сіру зону“ між Евросоюзом і Росією. Що голосніше говорилося, що треба почекати, перш ніж Україні дадуть увійти у „відкриті“ двері НАТО, то аґресивнішою ставала російська політика. Що довше тривало мовчання щодо Криму в ґлобальному порядку денному, то більш енерґійним ставав російський реваншизм. Що більше світ сперечався, які санкції й коли запроваджувати проти Росії, то нахабнішими ставали амбіції Кремля. Що довше ми в Украї­ні, в Европі й світі не мали єдності, то більше ілюзій було в Росії.

Зараз усе це виправляється.

Як і торік, зараз я пропоную діяти негайно. Але, на відміну від того року, зараз у мене є максимально переконливий арґумент – це наші здобутки.

Чи можемо стримувати російські удари? Так.

Чи можемо ми дати захист містам від російських ракет? Безперечно.

Чи можемо ми звільняти нашу землю? 1891 доказ є цьому. Саме стільки міст, містечок і сіл нам вдалося звільнити від російської окупації.

Чи можемо ми повернути безпеку в Чорному морі, а отже, продовольчу безпеку світу? Чорноморська зернова ініціятива й гуманітарна ініціятива Grain from Ukraine – переконливі.

Чи настав час Україні бути у Европі повноправно? Більшість европейців підтримує членство для України. Ми вже здобули статус кандидата на вступ.

Ми вже готуємося розпочати переговори щодо членства. Ми вже об’єднані з европейською економікою, логістикою та енерґетикою.

Українській перемозі немає альтернативи. Україні в Евросоюзі немає альтернативи. Україні в НАТО немає альтернативи. Нашій з вами єдности немає альтернативи“.