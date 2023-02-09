Підписано документи про взаєморозуміння

КИЇВ. – У столиці в присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Рес­публіки Австрія Александра Ван дер Беллена підписано низку документів про взаєморозуміння у сферах енерґетики та захисту довкілля.

Зокрема, Міністер енерґетики України Герман Галущенко та Міністер з питань клімату, довкілля, енерґетики, мобільности, іновацій та технологій Австрії Леоноре Ґевесслер підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо започаткування партнерства в галузі енерґетичного переходу та відновлюваних джерел енерґії.

Меморандум передбачає можливість створення спільної робочої групи, зокрема для розв’язання організаційних питань та плянування подальшої співпраці.

Міністер захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець і Л. Ґевесслер підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері охорони навколишнього природного середовища, довкілля з урахуванням необхідности своєчасного реаґування на збройні конфлікти й відновлення після них.

Це ще один крок у наближенні України до членства в ЕС.