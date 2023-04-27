Південна Корея може розпочати постачання озброєнь

СЕУЛ. – Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в інтерв’ю Reuters 20 квітня вперше припустив, що його країна може розпочати постачання озброєнь в Україну: „Якщо виникне ситуація, з якою міжнародна спільнота не може змиритися, наприклад, великомаштабний напад на мирних жителів, різанина або серйозне порушення законів війни, нам буде важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці. Я вважаю, що не буде обмежень у обсязі підтримки для оборони та відновлення країни, в яку незаконно вторглися“.

За його словами, враховуючи відносини зі сторонами, залученими у війну, та розвиток ситуації в зоні бойових дій, південнокорейська влада вживе „найбільш відповідних заходів“.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков висловив жаль у зв’язку з висловлюваннями Юн Сок Йоля: „На наш жаль, Сеул зайняв досить недружні позиції у всій цій історії.

Звичайно ж, початок постачання озброєння побічно означатиме певну стадію залучення до цього конфлікту“.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив поставками озброєнь до Північної Кореї.

Представниця російського МЗС Марія Захарова попередила, що будь-які постачання зброї до України Москва розглядає „як відверто ворожий антиросійський акт“.

Політика Південної Кореї зазвичай полягає в тому, щоб не постачати зброю країнам, які перебувають у активному конфлікті. Південна Корея досі надавала Україні лише економічну та гуманітарну допомогу: медикаменти, намети, ковдри, куленепробивні каски, засоби для хімічного та радіологічного захисту.