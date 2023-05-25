ПЦУ перейде на новий календар

КИЇВ. – Архиєрейський собор Православної церкви України під головуванням Митрополита Київ­ського і всієї України Епіфанія 24 травня затвердив постанову про перехід на новоюліянський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліянський) календар.

Таким чином з 1 вересня 2023 року більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня, День св. Миколая 6 грудня, а не 19 грудня, Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Водночас не зміниться дата святкування Великод­ня та деяких інших свят.