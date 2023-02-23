Путін повторював старі неправдиві тези

МОСКВА. – 21 лютого Президент Росії Володимир Путін виступив з двогодинною промовою в Державній думі. Путін здебільшого повторював старі неправдиві тези, зокрема, про те, що у війні Росії проти України винен Захід, що Росія „не воює з народом України“.

Звернення Путіна було його 18-ою подібною промовою про стан, але відбулося майже через два роки після його попереднього виступу. Незважаючи на те, що згідно з конституцією він зобов’язаний виступати перед законодавцями раз на рік, минулого року президент РФ не виступав, пославшись на дуже високу „динаміку подій“.ВТОР

Війна з Україною стала головною темою послання Путіна до Федеральних зборів. Свою провину за розв’язаний кривавий конфлікт він навідріз не визнає. „Це вони розв’язали війну, а ми використовуємо силу, щоб зупинити її“, – заявив він, звинувативши Захід і Україну в нібито підготовці аґресії проти Росії.

Путін повторив низку своїх стандартних звинувачень у бік України та Заходу, наполягаючи, що Росія є жертвою, а не аґресором.

Він жодним словом не згадав про десятки тисяч вбитих армією РФ у війні українців та про десятки знищених російськими військами міст.

Напередодні виступу у Росії очікували якихось проривних заяв щодо оголошення війни та мобілізації. Проте цього не сталось.

За словами Путіна, зараз Україна окупована економічно, політично і військово західними країнами, зокрема США.

„Ми не воюємо із народом України. Він став заручником київського режиму“, – повторив Путін свої стандартні заяви, що не воює проти людей. Але про загиблих під час ударів російськими ракетами у Дніпрі, Кременчузі, Вінниці чи Києві не згадав. Про зброю, яку Захід постачає в Україну, російський президент також згадав.

„Чим далекобійніші системи постачатимуть в Україну, тим далі відсуватимемо загрозу від наших кордонів“, – погрожував Путін. Але не уточнив, як саме.

Останніми тижнями політики та експерти розмірковують про можливий новий великий наступ Росії на північні області України.

„Ми крок за кроком акуратно і послідовно вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами“, – так розповів про подальший перебіг війни Путін.

Що стосується російської економіки, то вона, на думку Путіна, надзвичайно успішно справилась з наслідками західніх санкцій.

Він також закликав російських бізнесменів не виводити свій капітал на Захід, а інвестувати в російську економіку.

Він не згадав про масовий відтік капіталів та бізнесів, а також втечу сотень тисяч росіян за кордон, щоб не бути мобілізованими.

Наприкінці виступу Путін все ж оголосив резонансну заяву. Він повідомив про „призупинення“ участи РФ в Договорі про стратегічне наступальне озброєння (СНО).

Цей договір вперше був укладений ще в 1991 році і мав на меті контролювати кількість і розміщення ядерної зброї Росії і США.

Радник голови Офісу президента України Михай­ло Подоляк заявив: „Президент Росії Володимир Путін публічно показав свою неактуальність і розгубленість під час послання до Федеральних зборів 21 лютого“.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам під час виступу Путіна, що „це була війна за вибором“ для Росії, і що Москва може припинити конфлікт, якщо захоче.

„Ніхто не нападає на Росію. Існує якийсь абсурд у заявах про те, що Росія перебувала під якоюсь формою військової загрози з боку України чи будь-кого іншого“.

У своїй промові, на яку не допустили міжнародні й незалежні ЗМІ, Путін уникав розмов про значні втрати Росії у війні, про що говорять представники світової розвідки, натомість знову хибно звинуватив Україну в тому, що нею керує „неонацистський режим“, і пообіцяв, що війна триватиме, поки „ми не вирішимо поставлені перед нами завдання“.