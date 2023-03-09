Путіністи сповідують нацистську ідеологію

Путін виступив 21 лютого перед Федеральними зборами Росії з черговою порцією брехні. Він сипав звинуваченнями на адресу України та Заходу, нібито вони, а не Росія вдерлися на чужу територію, розпочали війну. Він клеїть ярлик нацизму на жертву нацизму, щоб виправдати аґресію. І хто йому підсунув тезу про український „нацистський режим“, на чолі якого стоїть єврей Зеленсь­кий? Це блюзнірство, поєднання українофобії з антисемітизмом. Не тримаються купи і два вигадані звинувачення: „нацизм“ і „зовнішнє управління“. Нацисти не допускали чужого управління, вони самі хотіли управляти світом.

Необхідно прояснити, хто ж є нацистом у наші часи. Основними ознаками, складовими нацизму є тоталітарна держава, де центральній владі підкорені всі гілки управління, місцеве самоврядування, бізнес, засоби масової інформації – усе; на чолі держави – диктатор, який керує всім і всіма. Практично є одна партія, опозиція придушена.

Панує міт про „історичну велич нації“, прищеплюється почуття зверхности. Аґресія і загарбання територій. Підкорення, гноблення інших націй. Державна брехлива пропаґанда.

Нинішня Росія безсумнівно є тоталітарною. А в Україні є незалежна місцева влада, є незалежні ЗМІ, майже вільно працює бізнес.

Диктатор Путін десятиріччя незмін­но тримає владу, як Гітлер і Сталін, опозиціонери або вбиті (Нємцов), або в тюрмі (Навальний). „Єдина Росія“ практично є єдиною партією.

В Україні по-справжньому обираються і змінюються президенти (був навіть аґент Кремля), є конкуруючі партії, опозиція.

Міт про „великий російський народ“ міститься і в тості Сталіна, і в гимні („сплотила навеки великая Русь“), і в нинішній російській пропаґанді.

Росіянам це прищеплюється з дитинства. В українців немає почуття зверхности, вони вважають всі народи рівноправними, почуття патріотизму не є шовіністичним. Гасло „Україна понад усе“ нікому не загрожує, закликає віддавати сили на розбудову рідної країни.

Російська імперія побудована на загарбаннях: Кавказ, Татарстан, Сибір, китайське Приамур’я, білоруська Смоленщина, українська Курщина, землі Фінляндії, Німеч­чини, Японії. Все загарбане вона оголошує „нашим“. Це нагадує маячню Гітлера про „життєвий простір“. І обгрунтування однакові.

Гітлер „захищав“ німецькомовних в Австрії, Чехії; Путін нібито „захищає“ російськомовних в Україні. Насправді він їх убивав і убиває в Маріюполі, Бахмуті, Харкові. Путінові не потрібні російськомовні українці, йому потрібні українські землі. Україна не захоплювала чужих земель, у всіх областях переважають (у відсотках) українці. Крим був штучно заселений росіянами, корінний народ, татари, був депортований. Так „русскій мір“ завойовує „життєвий простір“. Кримські татари хочуть, щоб їхня батьківщина була у складі України.

Гітлерівці вбивали євреїв, інші народи мали бути у рабстві. Путін, як і попередні російські вожді, прикриваючись машкарою інтернаціоналізму, намагається зросійщити населення захоплених земель. Хто не підкоряється, тому – табір, тюрма. У минулому Сталін Голодомором убив мільйони українців. Путін уже вбив десятки тисяч, він б’є по містах, селах, по інфраструктурі, по мирному населенню. Здається, він хоче зрівнятися з Гітлером і Сталіним. Українці вбивають ворогів у бою, тих, хто зі зброєю напав на нашу батьківщину.

Росіянам „промивати мізки“ починають із дитинства, у школах готують „путінюґенд“. Лунають заклики знищити Україну та українців. Російська влада, як колись гітлерівська, має за мету перетворити росіян на керовану біомасу. На жаль, експеримент вдався. На окупованих землях рашисти, як колись гітлерівці, спалюють українські книжки, катують українців, мародерствують. Українська пропаґанда не створює уявних ворогів, не закликає до захоплення чужих земель, закликає до відсічі загарбникам, що зазіхнули на нашу землю, свободу, хочуть нас знищити.

Брехливою є заява Путіна: „Ми не воюємо проти народу України“. А хто вбиває мирних людей, дітей у тому числі? Хто руйнує наші міста та села? Хто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру, полишити людей без електрики, тепла, води?

Найбільша брехня – це спроба наклеїти на українців ярлик нацистів. Та з наведеного очевидно, що в українців немає нічого подібного до нацизму.

Нацистську ідеологію сповідують путіністи-рашисти, вони ж втілюють її на практиці, загарбуючи те, що їм не належить, руйнуючи інфраструктуру, оселі, вбиваючи українців. Та нациста Путіна чекає той же кінець, що й нациста Гітлера.

Київ