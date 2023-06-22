Про розправу над Тарасом Чорноволом

КИЇВ. – Прихильники керівниці медичної служби батальйону „Вовки Да Вінчі“ Аліни Михайлової, нареченої полеглого воїна Дмитра Коцюбайла, 13 червня облили зеленкою і кинули в смітник колишнього народного депутата Тараса Чорновола за те, що він обізвав Михайлову 29 травня у своєму телеграм-каналі з фраґментом інтерв’ю Аліни Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій, де обурився, що нібито „зелено-ватних мразот“ запрошують на передачі, а „чесним людям“ і слова не дають сказати. (УНІАН)

– Подивився на розправу над Тарасом Чорноволом. Сумно. Особисто з Тарасом я познайомився в 2000 році, коли він був нормальним, без жодних ознак зіркової хвороби, народним депутатом України. Тоді ми у складі делеґації (славної пам’яті Сашко Кривенко, Микола Вересень, Тарас Стецьків, Тарас Чорновіл та інші менш відомі журналісти) прибули до Луганська рятувати колектив газети „ХХ вік“. На жаль, після нашого від’їзду фінансиста газети вбили, як і плянував депутат міської ради (він на сесії Луганської міської ради публічно, під запис, обіцяв застрелити редактора і мати залізне алібі), колишній майор міліції, власник двох місцевих готелів, в тому числі й „Рециталу“, де нас поселили, разом з обслугою, повіями.

Власну службу на В. Януковича Т. Чорновіл досі намагається не згадувати, як особисту трагедію. На минулому Майдані під час Революції Гідности він публічно просив українців простити його помилку. Зрештою напали на Тараса за його постійну і доволі популярну в соціяльних мережах критику партії „Слуг народу“ та В. Зеленського, А. Єрмака. Це ті самі нападники, котрі свого часу поливали зеленкою народного депутата України П. Порошенка біля Майдану Незалежности. Тоді ніхто нікого не затримав та не покарав. Критичні слова Т. Чорновола про партнерку Героя України Да Вінчі були використані лише як привід для нападу.

Нападників, „патріотів“ (де вони воюють, окрім Троєщини, Оболоні, Печерська?) цілком влаштовують антиукраїнські висловлювання та діяльність Арестовича, Бужанського, Деркача, Дубінського, Шурми, Мосійчук, Безуглої, Татарова, Тищенка, Рабіновича, Третьякової, Арахамії, Гетьманцева, Труханова, Баканова, Наумова та інших відвертих аґентів РФ. Жодного з перелічених та незгаданих ворогів українців тітушки не чіпають.

Натомість 60-річного пенсіонера Т. Чорновола, без охорони, можна закинути в сміттєвий контейнер та облити зеленкою. Таким чином А. Єрмак передав привіт сину Героя України В’ячеслава Чорновола. До слова, а чому не пригощають зеленкою самого А. Єрмака? Адже цей син полковника ГРУ Росії, громадянина РФ, служив Партії реґіонів та В. Януковичеві набагато довше та старанніше, аніж Т. Чорновіл.

Миколаїв