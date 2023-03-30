Про появу псевдоукраїнських організацій

КИЇВ. – Европейський конґрес українців (ЄКУ) оприлюднив заяву, в якій попередив про нову тенденцію появи псевдоукраїнських або псевдопроукраїнських організацій, цілі яких – незрозумілі, а лідери – невідомі.

У заяві йдеться, що такі організації представляють себе, як „Об’єднана українська діяспорна структура“, часто з вимогами фінансування діяльности. До прикладу ЕКУ наводить „Світову діяспору українців на підтримку біженців“ (Diaspora Mondiala Ukrainenilor in Sprijinul Refugiatilor), яка діє в Молдові. ЕКУ не відома мета та спосіб діяльности організації.

Раніше реґіональний віцепрезидент Світового конґресу українців у Західній і Південній Европі, голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха попередив про активізацію у західних країнах масової операції московської пропаґанди „Ми за мир!“.