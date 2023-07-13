Про передання Україні касетних боєприпасів

Президент США Джо Байден назвав непростим рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Причиною, з якої Президент США зважився на цей крок, є те, що, за його словами, Україна їх потребує. Джо Байден зазначив, що відправка касетних боєприпасів в Україну триватиме протягом неназваного перехідного періоду, поки США наростять обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів. Президент зазначив, що в українських військовослужбовців закінчуються снаряди, а у США їх мало.

„Це було дуже важке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями. Ми в ситуації, коли Україну жорстоко атакують – це одна причина. Друга – в українців закінчуються боєприпаси для 155-мм гаубиць. Це війна, пов’язана з боєприпасами. І у них закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І я прийняв рекомендацію Міністерства оборони не на постійній основі, але тимчасово, на час перехідного періоду, поки ми отримуємо ще 155 одиниць зброї, цих снарядів, для українців“, – сказав він. Джо Байден розраховує, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ прорватися через укріплення російської армії і зупинити танки.

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 млн дол. Очіку­валося, що в нього вперше увійдуть касетні боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за новий пакет допомоги.