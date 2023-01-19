23 червня 2022 року Саміт ЕС надав статус кандидата на вступ до Евросоюзу Україні та Республіці Молдові. У деклярації Саміту Україна-ЕС, який запляновано на 3 лютого, про відкриття переговорів про вступ України до Евросоюзу поки що не згадується. Проте наближення до початку переговорів залежатиме від виконання Україною всіх необхідних умов для вступу. Відкриття переговорів про вступ України до ЕС залежатиме від результатів звіту Еврокомісії про проґрес Києва у реформах. Звіт має бути представлено весною.

У Брюселі досі офіційно не підтверджують місце проведення саміту. Як зауважують джерела в дипломатичних колах ЕС, це буде зроблено в останній момент з міркувань безпеки.

Також в Україні мають проаналізувати відповідність законів законодавству Евросоюзу, щоб чітко розуміти обсяг робіт, які потрібно виконати.

Для европейських країн можливість вступити до Европейського союзу – це правило, а не виняток. З-поміж сьогоднішніх 27 держав-членів організації 21 приєднувалася до початкових держав-засновників кількома хвилями протягом десятиліть, починаючи з 1958 року.

Будь-яка европейська держава, яка поважає цінності ЕС, такі як демократія, верховенство закону та права людини, може подати заявку на членство. Рада Европейського союзу (представництво країн-членів) одноголосно схвалює цю заявку та розпочинає переговори про вступ. Комісія ЕС висловлює свою рекомендацію. Европейський парлямент має дати свою згоду, а кандидат на вступ повинен відповідати необхідним критеріям.

Заявник та Еврорада підписують договір про приєднання відповідно до міжнародного права, який має бути ратифіковано всіма державами-членами. Як тільки він набуде чинності, держава стає повноправним членом ЕС.

У ході переговорів про вступ у країні-заявнику проводяться реформи: системи державного управління, судова та економічна системи адаптуються до стандартів ЕС. Кожен крок з приєднання, який розбито на 35 етапів, має бути одноголосно схвалений усіма країнами-членами.

Щоб полегшити очікування, в Европі існує низка угод про співпрацю, таких як „Східне партнерство“, створена для ініціювання реформ та надання економічної допомоги за рамками офіційного процесу вступу до ЕС. Окрім того, кандидати мають вреґулювати суперечки між собою та територіяльні конфлікти з сусідніми державами до приєднання. Це, ймовірно, буде дуже складно у випадку України.

Паралельно з оцінкою відповідности, прийняттям та впровадженням европейського законодавства Україна буде готуватися до безпосередніх переговорів щодо самого вступу.

Президент Европейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначає, що проґрес, досягнутий Україною як країною-кандидатом, буде оцінено восени у так званому пакеті розширення, до якого входять інші країни-кандидати. На підставі цієї оцінки Европейська рада ухвалить рішення щодо подальших кроків стосовно приєднання України до ЕС.

Україна має пройти шлях переговорів про вступ до Европейського союзу менш ніж за два роки, сказав Прем’єр-міністер Денис Шмигаль. Він зауважив, що зараз Україна завершує виконання семи рекомендацій Европейської комісії, які дозволять запустити наступні кроки для інтеґрації.