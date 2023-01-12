Проґнози щодо війни в Україні

Хід війни 2023 року в Україні визначиться у наступні кілька місяців, вважає директор Програми з дослідження Росії в “CNA” та співробітник Інституту Кеннана Майкл Кофман.

У статті про підсумки українсько-російської війни для видання Riddle він називає нинішні бойові дії “перехідною фазою”. Російська армія, за словами експерта, докладає зусиль для зміцнення і оборони, зосереджена на відновленні, тоді як її війська продовжують боротьбу за Бахмут. Більш вірогідним сценарієм на наступні кілька місяців Кофман називає “динамічний фронт”, а саме боротьбу на виснаження і льокалізовані наступальні операції з обох сторін. За цим сценарієм, Україна зберігає ініціятиву та може стабільно просуватися до своїх цілей. Російські військові після Херсона, як виглядає, мають кращі позиції для консолідації та оборони, втім, викликає скептицизм, що можуть відновити значний наступальний потенціял у битвах за Бахмут чи Пав­лівку.

Російські військові зосередяться на взятті Донецька, пише Кофман, звідси і націленість на захоплення Бахмута, і спроби позиційних здобутків у південній частині цієї області.