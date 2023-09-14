Проти виступів Анни Нетребко

БЕРЛІН. – Майже 150 мистців, науковців, експертів, активістів з різних країн і 38 громадських організацій направили відкритого листа до мера Берліна Кая Веґнера, сенатора Джо Чіало та директора Берлінської державної опери Маттіяса Шульца з проханням скасувати виступи російської оперної співачки Анни Нетребко в Берлінській державній опері з 15 вересня.

Це буде перша після початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну поява в Берліні оперної співачки, яка неодноразово і відкрито виступала у минулому як прихильниця диктаторського та нелюдського режиму нинішньої Росії.

„Співпраця Берлінської державної опери з такою артисткою – це не лише відсутність солідарности з українцями, це також образа для всіх людей, які хочуть, щоб німецькі культурні діячі зайняли чітку позицію проти російської імперської війни проти України. Ця війна стосується нас усіх, вона загрожує не лише Україні, а й демократичному світу та европейському світопорядку“, – пишуть автори листа.

Попри протести, керівництво театру вирішило не скасовувати виступи Нетребко. Загалом запляновані 4 її виступи.