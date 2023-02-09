Провели молитовний сніданок

ВАШІНҐТОН. – У Вашінґтоні відбувся 17-ий Український молитовний сніданок, під час якого у молитві за перемогу і мир об’єдналися численні гості з України та всіх куточків США. Про це повідомило Посольство України в США. Традиційно, захід зібрав політиків, управлінців, релігійних діячів, представників Всеукраїнської ради церков, українську громаду та представників благодійних організацій та місій. На заході також побували представники Конґресу США, які відстоюють українські інтереси та протидіють російській аґресії.

У своєму виступі Посол Оксана Маркарова наголосила на важливості залишатися згуртованими, більше допомагати один одному, працювати та молитися за перемогу. Посольство висловило вдячність почесному консулу України в Сієтлі Валерію Голобородьку, засновникові українських молитовних сніданків у Вашінґтоні Майклу Жовнеру та громадському діячеві Павлу Унгуряну за організацію цьогорічного сніданку та всій українській громаді за великий внесок у нашу перемогу, за благодійну діяльність, за неоціненну допомогу армії, Україні і її народу.