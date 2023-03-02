Приґожин показав трупи росіян

Ватажок приватної військової компанії „Ваґнер“ Євген Приґожин на тлі гори трупів своїх найманців поскаржився на брак боєприпасів. Дефіцит Приґожин пов’язав з особистим небажанням міністра оборони Росії Сергія Шойґу забезпечувати „ваґнерівців“. Пригожин поскаржився, що загиблих могло бути у п’ять разів менше, якби не „снарядний голод“. „Хто винен у тому, що вони загинули? Винні ті, хто повинні були вирішити питання про постачання достатньою кількістю боєприпасів. Фінальний підпис повинен ставити Ґерасимов або Шойґу. Жоден з них не хоче ухвалювати рішення“, – заявив Приґожин.

Приґожин заявив, що „Ваґнер“ не збирається йти з Бахмута: „Ми будемо просто гинути удвічі більше, поки всі не закінчаться. А коли закінчаться всі „ваґнерівці“, тоді, найімовірніше, Шойґу з Ґерасимовим повинні будуть автомати взяти“.

Раніше заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що на сході в деяких штурмових загонах ПВК „Ваґнер“ та інших підрозділах окупантів втрати становлять до 80 відс. особового складу.

У Генеральному штабі України підтвердили, що командувач військами РФ в Україні Валерій Ґерасимов дав команду припинити постачання зброї для підрозділу „Ваґнера“ Є. Приґожина.