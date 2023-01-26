Придбали авта для захисників України

Завдяки тісній співпраці Україн­ської православної церкви США та Православної церкви України завершено закупівлю трьох транспортних засобів матеріяльно-технічного забезпечення, які доставлені з Польщі в Україну.

Спілкуючись із Митрополитом Епіфанієм, Владика Даниїл запевнив у глибокій турботі та любові духовенства та вірних УПЦ США до народу України.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на території Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря звершив освячення автомобілів, які разом з амуніцією та лікарськими засобами було передано воїнам – захисникам України.