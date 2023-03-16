Прибули 25 британських бронемашин

КИЇВ. – Завдяки ініціятиві Світового конґресу Українців (СКУ) “Unite With Ukraine” до України прибули 25 британських броньованих машин FV103 Spartan і FV432, що вже вирушили в ті військові частини, де вони зараз найпотрібніші.

„Цю закупівлю ініціював СКУ спільно з командуванням Сил територіяльної оборони ЗСУ в жовтні 2022 року“, – заявив директор “Unite With Ukraine” СКУ Андрій Потічний, який працює в Україні з початку березня 2022 року. Це найбільша одночасна партія поставки броньованих і гусеничних евакуаційних машин міжнародною неурядовою організацією з початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами офіцера командування Тероборони Олександра Музики, ця техніка – надважлива, оскільки вона дасть можливість не тільки виконувати оперативні завдання, а також виконає функції медичної евакуації як цивільного населення, так і військовослужбовців у разі термінової необхідности. В СКУ зауважили, що в рамках своєї ініціятиви #UniteWithUkraine було передано понад 40 млн дол. допомоги для ЗСУ.

Збір коштів на підтримку України продовжується. СКУ отримав почесну відзнаку Президента Володимира Зеленського як один з найбільших жертводавців 2022 року.