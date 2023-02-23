КИЇВ. – Прем’єр-міністер Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва 21 лютого.

У столиці України вона провела переговори з Пре­зидентом України Володимиром Зеленським.

Прем’єр Італії неодноразово висловлювала бажання відвідати Україну, щоб продемонструвати підтримку свого уряду на тлі повномаштабного вторгнення Росії.

Дж. Мелоні заявила: „Ви, українці, довели, що ви – надзвичайна нація. Для цілого світу Україна вже виграла боротьбу за повернення своєї ідентичности“.

Італійський прем’єр відвідала Бучу та Ірпінь. Вона висловила готовність залучити кількох експертів до розслідувань російських військових злочинів.

Попри численні дискусії, Сенат парляменту Італії за каденції Дж. Мелоні схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні протягом 2023 року. В цьому пакеті – системи ППО SAMP/T та МАМBА. За її словами, італійський уряд готується до цього разом із Францією.

Також Італія зробить свій внесок у підтримку української електроенерґетики. Зокрема, італійські енерґокомпанії нададуть Україні необхідні технології для підтримки працездатности електромереж.

На сьогодні допомога Італії Україні перевищує 800 млн евро, з них – військова допомога – приблизно 390 млн евро.

Візита Дж. Мелоні до Києва – важливий сиґнал Путінові, що Італія продовжить підтримувати Україну, розвіюючи будь-які сумніви щодо припинення її підтримки, які могли виникнути через нещодавній закликак члена правлячої коаліції Сільвіо Берлусконі, щоб США відмовилися допомагати Україні.