Прем’єр-міністер України відвідав Канаду і США

КИЇВ. – Прем’єр-міністер України Денис Шмигаль розповів про результати візити команди українського уряду до США і Канади. За його словами, відбулася перша візита урядової команди в Канаду, де були проведені продуктивні зустрічі з Прем’єром Джастіном Трюдо та віцепрем’єркою Христею Фріланд. „Оновлюємо угоду про вільну торгівлю. Маємо завірення про черговий пакет військової підтримки“, – зазначив Д. Шмигаль.

Також був прийнятий новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії „Волга-Днепр“. Йде підготовка до конфіскації літака Ан-124 та інших активів аґресора в Канаді й передачу їх на користь України. Проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками „росатома“, також ввели санкції США.

У Вашінґтоні, за словами Д. Шмигаля, відбулись предметні зустрічі з міністрами оборони, фінансів, торгівлі, транспорту США. „Готуємося до контрнаступу, звільнення територій та їх подальшого відновлення. Маємо абсолютну підтримку від американських партнерів“, – наголосив Прем’єр-міністер. Були підписані угоди зі Світовим банком, USAID та DFC. Крім того, компанія Boeing звільняє українські компанії від зобов’язання на 200 млн дол. За онлайн-участі Президента України Володимира Зеленського відбувся круглий стіл міністерського рівня на Spring Meetings.

„Отримали запевнення країн G7 у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд дол. Також Швайцарія надасть 1.8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спецфонд і плянує наповнити його на 1 млрд евро. Додаткову підтримку Україні нададуть Еспанія, Ірляндія, Японія, Литва, Латвія, Ісляндія, Нідерлянди“, – зазначив Д. Шмигаль. „Під час візити ми ще раз переконалися, що в України є надійні друзі та партнери, на яких можемо розраховувати. Продовжуємо зміцнювати проукраїнську коаліцію у світі та залучати ще більше учасників до відновлення України“, – підсумував він.