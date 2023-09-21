Президент України розпочав візиту до США

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 19 вересня розпочали візиту до США для участи в заходах 78-ої сесії Генеральної асамблеї ООН в Ню-Йорку 17-21 вересня. Ця візита відбувається в той час, коли Конґрес розглядає запит Білого дому про додаткову допомогу Україні.

З летовища В. Зеленський відбув в Університетську лікарню Стейтен-Айленду для зустрічі з важкопораненими українськими військовослужбовцями, які проходять тут лікування та реабілітацію. В. Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та побажав їм одужання, нагородив захисників орденами „За мужність“ III ступеня. Крім того, орденом „За заслуги“ ІІІ ступеня нагороджені фізіотерапевт клініки Ребекка Ґон­залез, президент і генеральний директор корпорації „Northwell Health“ Майкл Долінґ, старший фізіотерапевт клініки Пітер Леоне. Протезування та реабілітація українських воїнів здійснюються за підтримки неприбуткової організації „Kind Deeds“. В. Зеленський вручив відзнаку „Золоте серце“ президентові й засновникові “Kind Deeds” Олек­сандру Рубцову.

21 вересня В. Зеленський у Вашінґ­тоні має зустрітися з президентом США Джо Байденом. Запляновані переговори з лідерами палат і партій Конґресу, військовим керівництвом, представниками американського бізнесу, журналістами, громадою, виступи в залі Генасамблеї, на засіданні Ради безпеки ООН, а також двосторонні та багатосторонні контакти з іноземними лідерами.

У перший день візити О. Зеленська взяла участь у заході високого рівня на полях 78-ої сесії Генасамблеї ООН „Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці 2023: виступаємо за рівну оплату праці – відзначаємо досягнення та розуміємо виклики“, де розповіла про ситуацію з оплатою праці українських жінок. Вона наголосила, що на тих самих посадах жінки отримують менше за чоловіків. Ця тенденція, характерна для всього світу, є проблемою і в Україні. „Щоб боротися з цим явищем, ми вступили до Партнерства зі здобуття рівності Біарриц. Якщо у 2015 році розрив у оплаті між чоловіками й жінками становив 26 відс., то у 2021-му ми скоротили його до 18 відс.“, – зауважила перша леді.

О. Зеленська зустрінеться з керівництвом ВООЗ, візьме участь у заході „Боротьба за майбутнє: українські діти у війні“, а також у заході ЮНЕСКО „Розбудова миру та стійкості через культуру: перетин культури, кризи та сталого розвитку“, присвяченому збереженню українських культурних пам’яток.