10 серпня, 2023
Україна

Президент України на Прикарпатті

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Президент серед військових в Центрі фізичної та реабілітаційної медицини. (Фото: Обласна військова адміністрація)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – 30 липня Президент України  Володимир Зеленський розпочав свою візиту з Центру фізичної та реабілітаційної медицини, де проходять лікування українські захисники. Заклад працює з новітнім медичним обладнанням, тут використовують найсучасніші світові методики для ефективного відновлення військових. 

Президент вручає нагороду пораненому захиснику. (Фото: Обласна військова адміністрація)

Президент поспілкувався з воїнами та вручив їм  державні нагороди – ордени „За мужність“ IIІ ступеня. Також голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук представила проєкт створення ще одного реґіонального реабілітаційного центру для військових, де вони зможуть відновитись фізично й морально.  

В Івано-Франківську Президент провів засідання Конґресу місцевих та реґіональних влад України.

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