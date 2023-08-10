Президент України на Прикарпатті

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. – 30 липня Президент України Володимир Зеленський розпочав свою візиту з Центру фізичної та реабілітаційної медицини, де проходять лікування українські захисники. Заклад працює з новітнім медичним обладнанням, тут використовують найсучасніші світові методики для ефективного відновлення військових.

Президент поспілкувався з воїнами та вручив їм державні нагороди – ордени „За мужність“ IIІ ступеня. Також голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук представила проєкт створення ще одного реґіонального реабілітаційного центру для військових, де вони зможуть відновитись фізично й морально.

В Івано-Франківську Президент провів засідання Конґресу місцевих та реґіональних влад України.