Президент України в Хіросімі

ХІРОСІМА. – 21 травня Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн „Великої сімки“. У виступі він висловив подяку лідерам „Великої сімки“ та всім союзникам і партнерам за досягнення такого рівня співпраці, який забез­печує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали.

В. Зеленський подякував лідерам за надання Україні надійних систем ППО, які допомогли захистити від російських ракетних атак цивільну й стратегічну інфраструктуру та зберегти життя людей, відзначив рішення про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах, що є важливою складовою повітряного щита. Він особисто подякував за підтримку України Президентові США Джозефу Байдену, Канцлерові Німеч­чини Олафу Шольцу, Пре­зидентові Франції Емануелю Макрону, прем’єр-міністрам Великої Британії Ріші Сунаку, Італії Джорджі Мелоні, Кана­ди Джастіну Трюдо, Президентові Европейської ради Шарлю Мішелю, Президентові Европейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та Прем’єр-міністрові Японії Фуміо Кішіді.

Водночас він сказав, що на саміті у Вільнюсі Україна очікує на чіткі сиґнали в питанні евроатлантичної інтеґрації, а також щодо надання ґарантій безпеки до набуття членства в НАТО.

На переконання В. Зеленського будь-які мирні ініціятиви та переговори мають базуватися виключно на формулі, запропонованій Україною.

В. Зеленський також долучився до роботи сесії саміту „Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу“, в якій взяли участь країни G7, Україна та держави-партнери: Авст­ралія, Бразилія, Коморські острови (головують в Африканському союзі), Острови Кука (головують у Форумі тихоокеанських островів (PIF)), Індія (головує у G20), Індонезія (головує в АСЕАН), Республіка Корея та В’єтнам.

Серед основних питань, які розглядалися на саміті країн „Великої сімки“ в Хіросімі, – підтримка міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, та неприпустимість будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво за допомогою сили чи погрози застосування ядерної зброї, як це зробила Росія; продовження санкційного тиску на РФ та підтримки України; посилення роботи G7 з країнами Ґльобального Півдня; забезпечення енерґетичної безпеки в умовах аґресії Росії проти України тощо.

Президент України висунув пропозицію зібрати в липні поточного року світовий саміт формули миру та об’єднати зусилля заради закінчення війни.