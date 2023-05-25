Президент України в Хіросімі

ХІРОСІМА. – 21 травня Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн „Великої сімки“. У виступі він висловив подяку лідерам „Великої сімки“ та всім союзникам і партнерам за досягнення такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали.
В. Зеленський подякував лідерам за надання Україні надійних систем ППО, які допомогли захистити від російських ракетних атак цивільну й стратегічну інфраструктуру та зберегти життя людей, відзначив рішення про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах, що є важливою складовою повітряного щита. Він особисто подякував за підтримку України Президентові США Джозефу Байдену, Канцлерові Німеччини Олафу Шольцу, Президентові Франції Емануелю Макрону, прем’єр-міністрам Великої Британії Ріші Сунаку, Італії Джорджі Мелоні, Канади Джастіну Трюдо, Президентові Европейської ради Шарлю Мішелю, Президентові Европейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та Прем’єр-міністрові Японії Фуміо Кішіді.
Водночас він сказав, що на саміті у Вільнюсі Україна очікує на чіткі сиґнали в питанні евроатлантичної інтеґрації, а також щодо надання ґарантій безпеки до набуття членства в НАТО.
На переконання В. Зеленського будь-які мирні ініціятиви та переговори мають базуватися виключно на формулі, запропонованій Україною.
В. Зеленський також долучився до роботи сесії саміту „Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу“, в якій взяли участь країни G7, Україна та держави-партнери: Австралія, Бразилія, Коморські острови (головують в Африканському союзі), Острови Кука (головують у Форумі тихоокеанських островів (PIF)), Індія (головує у G20), Індонезія (головує в АСЕАН), Республіка Корея та В’єтнам.
Серед основних питань, які розглядалися на саміті країн „Великої сімки“ в Хіросімі, – підтримка міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, та неприпустимість будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво за допомогою сили чи погрози застосування ядерної зброї, як це зробила Росія; продовження санкційного тиску на РФ та підтримки України; посилення роботи G7 з країнами Ґльобального Півдня; забезпечення енерґетичної безпеки в умовах аґресії Росії проти України тощо.
Президент України висунув пропозицію зібрати в липні поточного року світовий саміт формули миру та об’єднати зусилля заради закінчення війни.