Президент США Джо Байден у Варшаві

ВАРШАВА – Президент США Джо Байден 21 лютого перебував з офіційною візитою у Польщі. Він прибув потягом з Києва до Перемишля, далі автомобілем вирушив до Жешува, звідки президентський літак доставив його до Варшави.

Візита розпочалася зустріччю глав обох держав. Джо Байден у центрі Варшави виголосив публічну промову до польського народу. Він висловив упевненість, що російському диктаторові не вдасться покорити українців, а Україна ніколи не стане перемогою для Кремля. Він також підкреслив, що російському диктаторові, який прагне відновити імперію, не вдасться послабити любов інших народів до свободи.

У цьому зв’язку Джо Байден звернувся до росіян, закликавши не вірити в те, що Захід, нібито, плянує захопити та знищити Росію, як про це каже Путін. Він вкотре підтвердив прихильність бути разом з Україною, допоки це буде необхідно.

Наступного дня Президент США зустрівся у Варшаві з лідерами “Букарештської дев’ятки” (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія).