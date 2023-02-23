Президент США відвідав Київ

КИЇВ. – 20 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом, який прибув до України з візитою вперше з початку повномаштабного російського вторгнення. Після представлення членів української та американської делеґацій, президенти спілкувалися у форматі віч-на-віч.
В. Зеленський зазначив, що візита Джо Байдена є надзвичайно важливим сиґналом підтримки для України та українців.
Джо Байден відзначив важливість своєї присутности сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежности, суверенітету й територіяльної цілісности Української держави: „Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої аґресії“, – зазначив він.
Президенти відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві, ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторгнення, поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля монастиря, вшанували пам’ять українських героїв хвилиною мовчання.
Президенти відвідали Алею сміливости на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої Джо Байдену. „Україна вдячна вам, пане Президенте, Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, всім американцям у всіх містах і громадах, які цінують свободу так само, як цінуємо її ми“, – сказав В. Зеленський.
За результатами перемовин із Президентом США в Києві В. Зеленський заявив, що переговори були важливими та змістовними, а їхні результати будуть відчутні на полі бою – в посиленні українських воїнів та в деокупації територій. Злочинна війна Росії проти України, всієї Европи та демократичного світу має завершитись очищенням української землі від російської окупації та твердими ґарантіями довготривалої безпеки як для України, так і для Европи та світу. Він зауважив, що це перша за майже 15 років візита Президента США в Україну, яка також є найважливішою візитою за всю історію українсько-американських відносин.
В. Зеленський повідомив, що вже цього тижня у Ню-Йорку разом зі США та майже 60 іншими державами Україна виносить на розгляд Генеральної асамблеї ООН проєкт резолюції на підтримку миру. „Напередодні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим, потужним свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізованого права“, – наголосив він.