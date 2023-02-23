Президент США відвідав Київ

КИЇВ. – 20 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом, який прибув до України з візитою вперше з початку повномаштабного російського вторгнення. Після представлення членів української та американської делеґацій, президенти спілкувалися у форматі віч-на-віч.

В. Зеленський зазначив, що візита Джо Байдена є надзвичайно важливим сиґналом підтримки для України та українців.

Джо Байден відзначив важливість своєї присутности сьогодні в Україні, яка демонструє підтримку з боку США незалежности, суверенітету й територіяльної цілісности Української держави: „Я думаю, що було б критично важливим не залишити жодного сумніву в тому, що США підтримують Україну в її війні проти жорстокої аґресії“, – зазначив він.

Президенти відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві, ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторг­нення, поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Украї­ну, розташованої біля монас­тиря, вшанували пам’ять українських героїв хвилиною мовчання.

Президенти відвідали Алею сміливости на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої Джо Байдену. „Україна вдячна вам, пане Прези­денте, Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, всім американцям у всіх містах і громадах, які цінують свободу так само, як цінуємо її ми“, – сказав В. Зеленський.

За результатами перемовин із Президентом США в Києві В. Зелен­ський заявив, що переговори були важливими та змістовними, а їхні результати будуть відчутні на полі бою – в посиленні українських воїнів та в деокупації територій. Злочинна війна Росії проти України, всієї Европи та демократичного світу має завершитись очищенням української землі від російської окупації та твердими ґарантіями довготривалої безпеки як для України, так і для Европи та світу. Він зауважив, що це перша за майже 15 років візита Президента США в Україну, яка також є найважливішою візитою за всю історію українсько-американських відносин.

В. Зеленський повідомив, що вже цього тижня у Ню-Йорку разом зі США та майже 60 іншими державами Україна виносить на розгляд Гене­ральної асамблеї ООН проєкт резолюції на підтримку миру. „Напе­ре­додні 24 лютого затвердження цієї резолюції стане найкращим, потужним свідченням того, що терористична сила ніколи не зламає цивілізованого права“, – наголосив він.