Президент Республіки Корея відвідав Україну

Президент України Володи-мир Зеленський 15 липня зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йольом, який першою леді Кім Кен Хі прибув до Києва з неанонсованим візитом.

„Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах“, – зазначив В. Зеленський у телеграмі за підсумками зустрічі.

За словами президента, під час зустрічі сторони порушили такі питання: повернення депортованих дорослих й дітей; реалізацію української формули миру; підготовку до ґлобальної вершинної зустрічі миру; продовольчої й енерґетичної безпеки; економічної співпраці.

„Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і ґлобальним позиціям України та Республіки Корея“, – додав український лідер.

Південна Корея неодноразово надавала Києву фінансову та гуманітарну допомогу. Про постачання зброї досі не йшлося, оскільки Сеул побоювався, що допомога Україні може спонукати Росію чи Китай до посилення збройної підтримки Північної Кореї.

Президент Республіки Корея 15 липня відвідав Бучу та Ірпінь, де зміг на власні очі побачити наслідки російської окупації.

„Але ж Буча та Ірпінь – лише два з тисяч українських міст, які зазнали ударів російського терору. Маштаб принесених Росією страждань і руйнувань – колосальний. Отже, колосальним має бути й маштаб ґлобальної співпраці для того, щоб повернути безпеку й ґарантувати стабільний мир“, – зауважив Глава Української держави.

В. Зеленський відзначив, що Республіка Корея твердо підтримує суверенітет і територіяльну цілісність України, надає значну політичну, безпекову, економічну та гуманітарну підтримку. Він також подякував Юн Сок Йолю за нові ініціятиви щодо фінансової, технічної й гуманітарної допомоги Україні.

„Це й відбудова інфраструктури в Україні: шкіл, лікарень, житла, підприємств, усього того, що руйнують російські ракети та артилерія ворога… Звичайно, ми обговорили й економічну співпрацю – це й енерґетика, залізниця і транспорт загалом, створення виробництв в Україні, локалізація, також макрофінансова сфера“, – наголосив Глава Української держави.

Він розповів, що вже виконується домовленість про передачу Україні транспорту й техніки спеціяльного призначення, зокрема машин для розмінування.

Корейський лідер наголосив, що зараз важливо забезпечити безпеку й перемогу України в цій війні, і рівень оборонної допомоги з боку його країни цьогоріч зросте.

Юн Сок Йоль також зазначив, що Українська формула миру має бути реалізована, і Корея виступатиме посередником у переговорах із країнами Ґлобального Півдня.