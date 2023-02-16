Президент зустрівся з Королем Бельгії

БРЮСЕЛЬ. – 10 лютого відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Королем Бельгії Філіпом I.

Глава Української держави висловив подяку Королю, уряду Бельгії та всьому бельгійському народові за всебічну підтримку, яка надається Україні з перших днів повномаштабного вторгнення аґресора. Окремо Прези­дент подякував за допомогу українським громадянам, які через російську війну були вимушені тимчасово залишити батьківщину та знайшли прихисток у Бельгії. В. Зеленський також розповів про формулу миру, що покликана повернути справедливий мир в Україну.

Президент передав фраґмент збитого в Україні російського літака Су-25. Українські пілоти написали на ньому „Разом переможемо“.