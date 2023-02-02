Президент зустрівся з Верховним комісаром ООН

КИЇВ. – 25 січня Президент Володимир Зелен­ський провів зустріч із Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Ґранді, який перебуває в Україні з візитом.

Глава держави подякував Верховному комісару за вже третю візиту з початку повномаштабного вторгнення Росії. Під час візити Ф. Ґранді побував у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Запоріжжі й Полтаві.

Президент відзначив широку польову присутність очолюваного Ф. Ґранді Управління Верхов­ного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) у найбільш постраждалих реґіонах і містах України. Він високо оцінив гуманітарну допомогу мільйонам українців на загальну суму понад 1 млрд дол. США, надану УВКБ з 24 лютого 2022 року. В. Зеленський привернув особливу увагу Ф. Ґранді до нагальності доступу до депортованих у Росію громадян України та захисту їхніх прав. Окремо було порушено тему масового злочинного вивезення державою-аґресором українських дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У цьому зв’язку Президент України ініціював розробку спільно з ООН механізму припинення незаконної передачі українських дітей у російські сім’ї та повернення їх на Батьківщину.

Співрозмовники також обговорили інші пріоритетні напрями подальшої співпраці України з ООН у гуманітарній сфері, насамперед відповідні спільні цільові проєкти відбудови, підготовку житла для повернення вимушених переселенців та долучення УВКБ до реалізації Fast Recovery Plan. У цьому контексті було відзначено важливість підписання Ф. Ґранді та віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між УВКБ ООН та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, покликаного посилити координацію відповідних спільних зусиль.