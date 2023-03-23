Президент Зеленський відвідав передові позиції

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський під час робочої поїздки в Донецьку область 22 березня відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку та вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Президент заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту, а також поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників.

Зокрема, орден «Золота Зірка» отримав артилерист капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній аґресії Росії. Підрозділи під його керівництвом та за особистою участю Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.

Президент В. Зеленський також відвідав поранених українських військових у госпіталі на Донеччині та вручив їм державні нагороди.