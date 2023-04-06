Президент відвідав катівню

ЯГІДНЕ, Чернігівська область. – 3 квітня під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент України Володимир Зеленський разом із Віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеч­чини Робертом Габеком і Гене­ральним секретарем Ради Европи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів.

Вони відвідали школу, в підвалі якої з 3 до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов.

Десятьох розстріляли російські окупанти. Президент України та европейські гості поспілкувалися з жителями села, яких утримували в підвалі школи.

Жителі Ягідного пережили страшні випробування. У цьому селі до окупації проживало близько 400 людей, і 367 з них 27 днів утримували у шкільному підвалі площею менш як 200 квадратних метрів.

Бранці в темряві писали на стінах прізвища й дати смерті односельців, щоб не забути. А діти писали рядки гимну України.

У результаті військової аґресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані. Крім того, було знищено будинок культури та фельдшерський пункт. Зазнала значних руйнувань будівля школи.