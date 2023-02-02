Президент вшанував пам’ять Героїв Крут

КИЇВ. – 29 січня у День пам’яті Героїв Крут Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять полеглих у боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917-1921 років. На Аскольдовій могилі у Києві він поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

Президент зазначив, що, вшановуючи пам’ять Героїв Крут, ми пам’ятає­мо свою історію, пишаємося, дякуємо й підтримуємо українську армію та разом наближаємо перемогу.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністер оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Зброй­них Сил України Валерій Залужний, заступник керівника Офісу Прези­дента Роман Машовець.

Квіти до пам’ятного хреста поклали також курсанти військових нав­чальних закладів, зокрема Націо­нальної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдач­ного, Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, Інституту військово-морських сил Національного університету „Одеська морська академія“, Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Київського військового ліцею ім. Івана Богуна.

Пролунав Державний гимн Украї­ни, після чого воїни почесної варти пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста Героям Крут.