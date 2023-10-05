Президент вручив державні нагороди

КИЇВ. – З нагоди Дня захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський 1 жовтня вручив високі державні нагороди українським військовослужбовцям, почесні найменування, відзнаки та бойові прапори військовим з’єд­нанням, а також узяв участь у складанні присяги ліцеїстами – вихованцями військових ліцеїв.

Вручення відбулося на території Національного історико-архітектурного музею „Київська фортеця“ в присутності військово-політичного керівництва держави та іноземних дипломатів.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного й кожної, хто поклав своє життя заради Украї­ни.

В. Зеленський передав нагороди рідним загиблих підполковника Василя Богача, сержанта Ігоря Колес­ніченка, майора Данила Мурашка, майстра-сержанта Мак­сима Стри­жака, старшого лейтенанта Влади­слава Скворцова, старшого лейтенанта Андрія Сороки, головного сержанта Олександра Федорченка, військового медика Євгена Храпка.

Державні нагороди вручено воїнам-героям.

Президент вручив бойові прапори 47-ій окремій механізованій бриґаді Сухопутних військ, 1-ій окремій бриґаді спеціального призначення 9-го армійського корпусу Сухопутних військ, 37-ій окремій бриґаді морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил, 65-му окремому береговому ракетному дивізіону 360-ї окремої берегової ракетної бриґади Військово-морських сил, 130-му окремому батальйону територіальної оборони 241-ої окремої бриґади територіяльної оборони. Були вручені стрічки відзнаки Президента України „За мужність та відвагу“ кільком підрозділам. За участю Президента вихованці військових ліцеїв склали клятву ліцеїста.