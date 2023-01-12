Президент вручив волонтерам відзнаки

КИЇВ. – 30 грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський вручив представникам українського волонтерського руху відзнаки Президента України „Золоте серце“.

Нагорода заснована 5 грудня 2022 року з метою відзначення вагомого внеску волонтерів у надання допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою аґресією Російської федерації проти України та подолання її наслідків.

В. Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку та надзвичайно важливу роботу. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять волонтерів, які віддали свої життя за Україну.