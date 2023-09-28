Президент Володимир Зеленський нагородив українських діячів у США

Президент Володимир Зеленський під час офіційної візити до США нагородив видатних діячів української діяспори.
Орденом „За заслуги“ ІІ ступеня нагороджено президента Українського конґресового комітету Америки Андрія Футея, а також виконавчого віцепрезидента УККА Михайла Савківа.
Алла Лопаткіна, президентка Ukrainian Resistance Foundation отримала відзнаку Президента України – Хрест Івана Мазепи.
Василю Гречинському, художньому керівникові та дириґенту українського хору „Думка“ надано почесне звання „Заслужений діяч мистецтв України“.
СКУ
Нагороджено Митрополита Бориса Ґудзяка
ВАШІНҐТОН. – Президент України Володимир Зеленський 21 вересня нагородив Архиєпископа Української греко-католицької церкви, Митрополита Філядельфійського Бориса Ґудзяка Хрестом Івана Мазепи. Церемонія нагородження відбулася у приміщенні Національного архіву США у Вашінґтоні.
Борис Ґудзяк народився 24 листопада 1960 року в місті Сиракузи, Ню-Йорк, в родині українських еміґрантів із Львівщини.