28 вересня, 2023
Життя громади

Президент Володимир Зеленський нагородив українських діячів у США

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Президент України Володимир Зеленський вручає Митрополиту Борису Ґудзяку Хрест Івана Мазепи. (Фото: Archeparchy of Philadelphia)

Президент Володимир Зеленський під час офіційної візити до США нагородив видатних діячів української діяспори.

Орденом „За заслуги“ ІІ ступеня нагороджено президента Українсь­кого конґресового комітету Америки Андрія Футея, а також виконавчого віцепрезидента УККА Михайла Савківа.

Алла Лопаткіна, президентка Ukrainian Resistance Foundation отримала відзнаку Президента України – Хрест Івана Мазепи.

Василю Гречинському, художньому керівникові та дириґенту українського хору „Думка“ надано почесне звання „Заслужений діяч мистецтв України“.

СКУ

Нагороджено Митрополита Бориса Ґудзяка

ВАШІНҐТОН. – Президент України Володимир Зеленський 21 вересня нагородив Архиєпископа Української греко-католицької церкви, Митро­полита Філядельфійського Бориса Ґудзяка Хрестом Івана Мазепи. Церемонія нагородження відбулася у приміщенні Національного архіву США у Вашінґтоні.

Борис Ґудзяк народився 24 листопада 1960 року в місті Сиракузи, Ню-Йорк, в родині українських еміґрантів із Львівщини.

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