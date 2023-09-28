Президент Володимир Зеленський нагородив українських діячів у США

ЯРДВІЛ, Ню-Джерзі

Наталія Романюк

Зимові свята і справжня казка почалися для учнів Школи українознавства в Ярдвілі приходом св. Миколая 13 грудня, коли після Літургії учні разом з батьками, вчителями і гостями школи зібрались на театралізований концерт.