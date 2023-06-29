Президенти обговорили оборонну співпрацю

КИЇВ. – 25 червня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Пре­зидентом США Джозефом Байденом. Співроз­мовники обговорили актуальну ситуацію на полі бою, а також поділилися оцінками процесів, які відбуваються в Росії.

В. Зеленський подякував за неослабну підтримку України, особливо відзначивши надання передових систем ППО „Петріот“, наголосив на важливості подальшого збільшення спроможностей України щодо захисту власного неба. У цьому контексті він подякував США за підтримку коаліції винищувачів. Президенти також обговорили подальше розширення оборонної співпраці, зокрема збільшення вогневих спроможностей України на полі бою з акцентом на далекобійних засобах ураження, скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.