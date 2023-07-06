Представництво ЕКУ в Києві

КИЇВ. – Европейський конґрес українців (ЕКУ) та Український центр безпеки і співпраці (УЦБС) відкривають спільне представництво в Києві, а також запускають співпрацю щодо протидії російським впливам у світі.

„Українська світова спільнота – надійне плече нашої держави під час війни. Команда УЦБС з 2014 року співпрацює з українцями світу та найбільшими організаціями, які їх представляють у країнах Заходу. З початку повномаштабного вторгнення ми почали роботу також з новосформованими українськими громадами. Сьогодні ми оголошуємо про поглиблення нашої співпраці з найбільшою організацією українців Европи, яка об’єднує понад 20 організацій у 20 країнах – European Congress of Ukrainians, – йдеться в дописі.

У Берліні 27-28 травня відбувся XIV з’їзд ЕКУ, в якому взяли участь 50 представників українських громад Европи та гості організації. Було обрано нове керівництво організації та прийнято нові організації у його склад.

Свої вітання новообраній управі ЕКУ висловив Світовий конґрес українців на чолі з його президентом Павлом Ґродом.