Прапори України з Бахмута і Гостомеля

НЮ-ЙОРК. – Міжнародна організація “HealthRight International“ провела щорічний благодійний авкціон для збору коштів подолання наслідків війни. Лотами авкціону стали прапори з Бахмута і Гостомельської громади, які були передані в Ню-Йорк представництвом „HealthRight“ в Україні напередодні події. Загальна сума збору склала 500 тис. дол.

Прапор України з Бахмута передали солдати та офіцери Збройних сил України, які перебувають у зоні бойових дій. Прапор з Гостомеля Київської области передав колишній начальник селищної військової адміністрації Сергій Борисюк.

Також передано прапор з населеного пункту Мощун на Київщині, де пролягала перша лінія фронту у березні 2022 року.