Пошкодили кораблі Росії

Вранці 4 серпня у Чорному морі біля Новоросійська, внаслідок атаки морських безпілотників, пошкодження отримав великий десантний корабель Росії „Оленегорский горняк“, який нахилився на бік та був терміново відбуксований до порту.

Ранкову атаку здійснила Служба безпеки України спільно з ВМС України.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, оснащений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де знаходиться близько 100 осіб екіпажу.

Крім того, у Керченській протоці в ніч на 5 серпня внаслідок атаки морських безпілотників пошкоджено російський нафтоналивний танкер „Сиг“. Судно йшло з Туреччини.

Федеральне аґентство морського та річкового транспорту Росії зазначило, що танкер „Сиг“ отримав пробоїну в районі машинного відділення у ватерлінії з правого борту. До нього направили два судна.

Видання „РБК-Україна“ з посиланням на джерела повідомляє, що ця атака так само була спецоперацією Служби безпеки та Військово-морських сил України. Для неї застосували надводний дрон і 450 кг тротилу. Таким чином було пошкоджено один із найбільш потужних нафтових танкерів РФ. За попередньою інформацією, судно було навантажене пальним. Спецоперація відбувалася в територіяльних водах України.

У Росії визнали, що активність морських безпілотників ВМС України зросла, після виходу РФ із „зернової угоди“.

КОМЕНТАР:

Великий російський десантний корабель, підбитий біля головного нафтового та зернового порту, та танкер з авіопаливом, успішно атакований у Керченській протоці, стали символами відновлення законности в українських та міжнародних водах.

Після зриву зернової угоди терористичні та піратські витівки Росії у Чорному морі залишалися без відповіді. Їй можна було завдавати ракетних ударів по українських портах, знищувати десятки тисяч тонн чужого товару, загрожувати бльокадою та захопленням цивільних судів, збивати американські дрони-розвідники. Загалом, господарювати і бешкетувати в Чорному морі як заманеться.

Ось яку відповідь вона мала отримати: “З 1991 року Росія систематично використовує територіяльні води України для організації збройних аґресій: проти грузинського народу, проти народу Сирії. Сьогодні вони тероризують мирні українські міста та знищують зерно, прирікаючи сотні мільйонів людей на голодну смерть. час сказати російським убивцям: вистачить. У Чорному та Азовському морях для вас більше немає безпечних вод та мирних гаваней“. Це заява Міністерства оборони України.

Міжнародна система в її нинішньому вигляді не в змозі зупинити злочин і вчинити правосуддя. Збереження кричущої асиметрії – головна ставка Путіна у цій війні. Спіраль безкарности – основа його зовнішньої та внутрішньої політики. Росії потрібні нові мільйони занапащених і невідомщених душ.

Чорноморські атаки з використанням надводних дронів демонструють, наскільки важливо перехоплювати ініціятиву, давати терористам здачі до того, як вони встигнуть приголомшити і оглушити весь світ черговою нахабною брехнею.

Кораблі, з яких запускають ракети мирними українськими містами, – абсолютно законна мета. Танкери, що перевозять пальне для армії аґресора, є абсолютно законною метою. Об’єкти нафтової інфраструктури Росії – теж абсолютно законна мета.

Безкарність – прихований лейтмотив усіх нинішніх російських дискусій. Ця мелодія російської безкарности звучить у багатьох політичних, гуманітарних і культурних проєктах нової російської еміґрації.

Основи цього дискурсу будуть зруйновані, як опори Кримського мосту – споруди міцної та великої, але, за висловом голови української військової розвідки, зовсім зайвої.