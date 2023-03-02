Пошкодження у Білорусі літака А-50

Дмитро Галко

Ініціятива BYPOL, створена колишніми білоруськими силовиками для протидії режиму Лукашенка, повідомила про два вибухи на летовищі Мачуліщі, розташованому за 12 кілометрів від білоруської столиці, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Після цього в районі летовища спостерігалася велика кількість військових та автоінспекторів, які перевіряли всі автомобілі. За словами Олександра Азарова, керівника BYPOL, літак був атакований з повітря за допомогою дронів і „тепер точно не полетить“. Атака плянувалася протягом кількох місяців. Учасники операції – білоруси, які виїхали з країни після її проведення.

Група „Беларускі Гаюн“, яка відстежує маневри російської та білоруської армій на території Білорусі, повідомила з посиланням на місцевих мешканців про два вибухи в районі летовища 26 лютого. Силовики розшукують підозрюваного (у розісланому орієнтуванні сказано – „за скоєння особливо тяжкого злочину у селищі Мачулищі“) – це якийсь Микола Швець, 29-річний уродженець Криму.

За версією пропаґандистського ресурсу „Політнавігатор“, атаку на летовище під Мінськом здійснили шість безпілотників, які були нібито запущені з Чернігівської та Київської областей України. Чотири з них були збиті на підльоті, один над летовищем. Останній дрон все ж таки зміг скинути боєзаряд на білоруський літак, від якого вогонь перекинувся на російський А-50.

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач української групи „Інформаційний опір“, порівняв літак А-50 із військовим крейсером „Москва“.

Він заявив, що під час останнього вилету винищувача МіҐ-31К із території Білорусі він не супроводжувався літаком А-50, що опосередковано може свідчити про його вихід із ладу.

А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, призначений для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію. Також А-50 може служити командним пунктом та використовуватися для управління винищувачів та ударної авіяції при їхньому наведенні на конкретні цілі.

Літаків А-50 в Росії, за даними відкритих джерел, до інциденту 26 лютого на озброєнні було дев’ять одиниць (три А-50 і шість А-50У), вартість кожного – 330 млн дол. Це найдорожчий російський літак.

Антуанетта Редфорд, BBC News

Пошкодження російського розвідувального літака А-50 є гарною новиною для України, адже цей літак допомагав росіянам вести бойові дії проти України, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемаратону. Зокрема, цей літак проводить радіолокаційну розвідку української території, сканує відпрацювання засобів ППО та виявляє, де вони розташовані, а також відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіяції. Саме цей літак супроводжує атаки крилатими ракетами по території України.

Хоча Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріяльно-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

Літак, який міг бути пошкодженим, Росія використовує для підготовки та здійснення ракетних ударів по Україні.

Єлизавета Жабська, Главком

Білоруські силовики 27 лютого виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких завдали удар по літаку А-50. Організатори атаки успішно втекли і вже перебувають у безпеці за кордоном.

За інформацією „Беларускі Гаюн“, на летовищі в Мачулищах значних руйнувань зазнав А-50 з реєстраційним номером RF-50608. Були пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. А-50 прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вилетів. Для обслуговування одного А-50 необхідно 19 осіб (п’ятеро летунів, 11 радіофахівців та троє інженерно-технічного персоналу).