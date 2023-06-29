А ось далі починається комедія абсурду. Слідкуйте, як кажуть, за руками. За своїм звичаєм Путін не називає прізвище свого кривдника. Якоїсь кодової назви – на кшталт „берлінський пацієнт“ – придумати теж не встиг. (Можу підказати варіянт: „ростовське чудовисько“.) Але всім все зрозуміло, та й придворні називають. Значить, Пригожин – це зрадник, який мало не всадив Росії ніж у спину. Поставив її на межу громадянської війни. Не виключено, що за научення „неонацистів із Києва разом із їхніми західними покровителями“. Навіть, можливо, „однієї близькосхідної країни“.

Так от, цього поганого відправляють до Білорусі не на перевиховання в дусі Мао Цзедуна. Його разом із польовими командирами прямо з заколоту відправляють на „ваґнеризацію“ армії найближчого союзника. Лукашенко так і пояснює своєму міністрові оборони з прізвищем, що говорить, як у Гоголя, Хренін: вони нам допоможуть, вони нам розкажуть, вони нам покажуть. Не треба, каже, їх боятися, ми ж тримаємо вухо гостро.

Це, на хвилиночку, каже людина, в якої від появи в країні 33 ваґнерівці влітку 2020 року кожна волосинка вусів тремтіла. Він зі страху вигадав ще 200, які нишпорять лісами. „Не дають про врожай подумати“.

Про врожай людина не могла думати! А тут раптом вирішив чи не цілу армію у себе прийняти. Щоб що? М’ясним штурмам навчили? Стратам кувалдою? Збивати російські літаки та вертольоти? Як захопити Ростов за пару годин та дійти до Москви за один день? Або щоб Уткін лекції про Третій рейх читав?

З приводу останнього навіть жартувати ліньки. Вони там у себе збираються процес століття над мертвими нацистами провести, а самі горло в нацизмі сидять і булькають щось. Це вже не смішно, просто гидко. Але загалом, як кажуть білоруси, „цирк на дроці“. Якби у цих потішних ідіотів не було ядерного арсеналу, то просто обсмієшся.

Грани.ру