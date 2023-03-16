Потік біженців не зменшується

ЧЕРКАСИ. – 9 березня на Черкащину прибув черговий евакуаційний потяг з 38 переселенцями з Донеччини. Війна триває і породжує нові людські трагедії. „Загалом з початку 2023 року в область уже приїхали понад 600 людей, яким надали прихисток в Уманському та Звениго­род­ському районах, – розповів керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. – Двічі на тиждень продовжують прибувати переселенці з Покров­ська, що на Донеччині.

Загалом з початку повномаштабного вторгнення на тимчасове та постійне проживання до нас приїхали 260 тисяч постраждалих від нападу Росії, – наголосив він. – А це ж родини з дітьми, переважно жінки, яким потрібне нормальне житло, щоби прийти до тями, оговтатися від пережитого. Таке і намагаємося підготувати територіяльні громади. Область може і буде приймати переселенців і надалі“.