Потяг зі Львова до Варшави

КИЇВ. – З 15 жовтня 2023 року „Укрзалізниця“ запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська, що на Львівщині.

Ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном. Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії на поїзд европейської колії і зворотньо. При цьому поїзд у Рава-Руській чекатиме на всіх пасажирів.